طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الأسماء الجدد

يعتبر برنامج معاش تكافل وكرامة من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين بمختلف محافظات مصر، نظير أن البرنامج يوفر دعم مادي أمام كافة المقبولين، مما يُساهم في توفير حياة كريمة وملائمة في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يُعاني منها المواطنين، وفي السطور التالية نوضح لكم إجراءات الاستعلام عن تكافل وكرامة.

الاستعلام عن تكافل وكرامة أمام جميع المستفيدين في مصر

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ومعرفة الأسماء الجدد، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

ليتم على إثرها تحديد خدمة “الاستعلام عن الأسماء الجدد”.

فيما ستتمكن حينها من إدخال بيانات الشخص المستفيد التي من بينها الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج الأسماء الجدد الخاصة بالمقبولين في دعم تكافل وكرامة.

مستندات التقديم في دعم تكافل وكرامة

وعن المستندات المعنية بطلب لتقديم في دعم تكافل وكرامة أمام كافة المستفيدين الجدد، للحصول على الدعم المادي المقدم من قبل وزارة التضامن، وفقًا لما يلي:-