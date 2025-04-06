سبب تعليق الدراسة في كليات جامعة القاهرة الدراسة والامتحانات غدًا 7 أبريل 2025

أعلنت جامعة القاهرة رسميًا عن تعليق الدراسة في جميع الكليات والمعاهد التابعة لها وذلك غدًا الإثنين 7 أبريل 2025، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحرم الجامعي، في واحدة من أبرز الفعاليات الأكاديمية لهذا العام

سبب تعليق الدراسة في جامعة القاهرة غدًا

وتأتي زيارة ماكرون لجامعة القاهرة في إطار دعم وتوسيع مجالات التعاون بين مصر وفرنسا في التعليم العالي والبحث العلمي حيث يرافقه وفد فرنسي رفيع المستوى يضم وزير التعليم الفرنسي وعددًا من رؤساء الجامعات الفرنسية

تفاصيل تعليق الدراسة في كليات جامعة القاهرة غدًا

1. كلية الآثار:

تم الإعلان عن تأجيل امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) المقررة غدًا

تأجيل امتحان مقرر «التفكير النقدي» للفرقة الأولى إلى الأحد 13 أبريل 2025

ستصدر الكلية لاحقًا جدولًا لتعويض اليوم الدراسي المؤجل

2. كلية الهندسة:

تعليق جميع المحاضرات الحضورية المقررة ليوم الإثنين

إتاحة المحاضرات أونلاين حسب رغبة أعضاء هيئة التدريس وفقًا للجداول المعتادة

تأجيل جميع الامتحانات المجدولة غدًا إلى يوم الإثنين 14 أبريل 2025

ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية داخل جامعة القاهرة

وبالتزامن مع تعليق الدراسة فإن الجامعة غدًا تشهد انطلاق ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية وهو الحدث الذي يتزامن مع زيارة ماكرون ويهدف إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية جديدة في مجالات التعليم والبحث العلمي ويُعد هذا الحدث مؤشرًا على عمق العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وفرنسا

دعوة للطلاب لمتابعة التحديثات الرسمية

دعت إدارات الكليات جميع الطلاب إلى متابعة الصفحات الرسمية لجامعة القاهرة والكليات للحصول على آخر المستجدات حول مواعيد الدراسة والامتحانات بالإضافة إلى تفاصيل الفعاليات المرتقبة خلال زيارة الرئيس الفرنسي