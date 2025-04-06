حكومة العراق تحذر المواطنين من غدًا

كشفت الحكومة العراقية متمثلة في هيئة الأنواء الجوية، عن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة بمختلف محافظات العراق، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مؤكدًة بأن ذلك سيكون على مدار الأيام القادمة، مشيرًا بأن غد الإثنين سيكون صحوا إلى غائم جزئيًا بالمنطقتين الوسطى والشمالية، مع وجود زخات مطر خفيفة بعد الظهر على المناطق الجبلية، حتى أن الأجواء تستقر في الجنوب، فيما ترتفع درجات الحرارة في الوسط والشمال، أما في الجنوب فتكون مستقرة.

حالة الطقس في العراق بالمحافظات

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى تصل إلى 34 درجة مئوية بما يشمل ذلك محافظات بغداد وكربلاء والنجف وبابل وديالي والديوانية، فيما أن درجات الحرارة في محافظة صلاح الدين تصل إلى 33 درجة مئوية، وكذلك محافظات واسط وذي قار والبصرة والمثنى، فيما أن درجات الحرارة تكون 30 درجة بمحافظة أربيل و32 في كركوك، أما في نينوى تبلغ نحو 31 درجة مئوية، مضيفة بأن يوم الثلاثاء سيكون غائمًا جزئيًا لغائم بعموم البلاد، مع هطول أمطار خفيفة لمتوسطة الشدة بالمنطقة الشمالية.

أخر أخبار طقس العراق

وأشارت هيئة الأنواء الجوية، إلى أن يوم الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما أن الزخات ستمر على العديد من محافظات العراق مع هطول أمطار غزيرة بالمرتفعات الجبلية الشمالية، ناهيك عن نشاط الرياح في المناطق الغربية التي تحمل الغبار بالمناطق الوسطى ودرجات الحرارة ستعود إلى ارتفاع طفيف على مدار الساعات المقبلة وذلك من بداية يوم الخميس.