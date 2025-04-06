طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة مايو 2025 العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في العراق، حتى أن الدعم المقدم يُساهم في تلبية احتياجات المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من الأشخاص المتقدمين لهذا البرنامج، وسنوضح لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بطلب الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الخاصة بالمنصة.

قم مباشرة بتحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

مع اختيار المحافظة المقيم بها المواطن.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في النهاية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية

أما عن الشروط المطلوبة والمعنية بطلب التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق، فيما أنه يتم صدور الوجبات الخاصة بالرعاية من فترة إلى أخرى، وفقًا لما تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإصدارها، وفقًا لما يلي:-