سعر أرز الشعير والأبيض نهاية تعاملات اليوم الأحد

استقرت أسعار الأرز الشعير والأبيض مع نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025 في مختلف الأسواق المصرية، نظير تراجع الطلب على الشراء، بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من الأرز بما تصل إلى 800 ألف طن فائض عن الاستهلاك وهو السبب الأساسي في تراجع الأسعار الخاصة بالأرز خلال الفترة الجارية، بما يمكنك التعرف على سعر طن الأرز الشعير، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر طن الأرز الشعير

أما عن التحديثات التي تتم على أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد، فجاءت وفقًا للأتي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير العريضة الحبة إلى 17 ألف و800 جنيه.

فيما أن سعر طن الأرز الشعير الرفيعة الحبة سجل نحو 16 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن وصول متوسط سعر الأرز الأبيض العريض إلى 29 ألف جنيه للطن.

أما بالنسبة لسعر طن الأرز الأبيض الرفيع فبلغ نحو 24 ألف جنيه للطن الواحد.

تحديثات أسعار الأرز اليوم

وعن باقي التحديثات التي تمت على أسعار الأرز اليوم في الأسواق التجارية، تزامنًا مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة في ضخ السلع الأساسية، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-