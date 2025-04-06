ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 6-4-2025

شهدت أسعار الدولار حالة من الارتفاع المفاجئ في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025 بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع التعاملات التي دارت على مدار اليوم، فيما كسر الدولار حاجز الـ 51 جنيهًا، ويمكنك التعرف على أخر تحديثات تمت على سعر العملة الأجنبية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.09 جنيه شراء، وبيع 51.19 جنيه.

نظير وصول سعر العملة الأجنبية في بنك مصر إلى 50.88 جنيه للشراء، وللبيع 50.98 جنيه.

بالإضافة إلى أن الدولار بلغ نحو 50.97 جنيه شراء وبيع 51.07 جنيه في بنك القاهرة.

حتى أن الدولار بلغ نحو 50.98 جنيه للشراء، أما لبيع فسجل قرابة الـ 51.08 جنيه داخل بنك الإسكندرية.

تحديثات سعر الدولار في البنوك الان

وعن باقي التحديثات التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مع التحديثات اليومية التي تتم على مختلف أسعار العملات الأجنبية، فإنها جاءت وفقًا لما يلي:-