خطوات تنزيلها بكل سهولة “تردد قناة وناسة الجديد 2025” .. على نايل وعرب سات  

تعتبر قناة وناسة من أبرز وأهم القنوات المتخصصة في عرض برامج الأطفال الهادفة على مستوى الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز يتناسب مع جميع الأذواق والأعمار، حيث أعلنت إدارة قناة وناسة عن التردد الجديد للقناة الذي يتساءل عنه الكثير من الأمهات على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من أجل توفير مشاهدة ممتعة للأطفال من الأغاني التعليمية والبرامج التي تساعدهم في تعلم الحروف والأرقام والكثير من المهارات الأساسية بكل سهولة.

تردد قناة وناسة الجديد

إليكم تردد قناة وناسة الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11430.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز القناة: 27500.

قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270.

جودة القناة: HD.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

مميزات قناة وناسة للأطفال 2025

تتميز قناة وناسة مجموعة من المميزات الهادفة للأطفال والتي تتمثل في الآتي: