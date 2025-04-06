جميع الاجازات الرسمية 2025 للموظفين والطلاب في هذا العام الجاري

يترقب الموظفين موعد الإجازات الرسمية في مصر 2025 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر الموظفين والعاملين في الدولة هذه الإجازات فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس وينتهزها البعض فرصة غنيمة لزيارة الأقارب والسفر والاستمتاع بالإجازات، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء أجندة الإجازات الرسمية 2025.

الاجازات الرسمية 2025

يترقب المواطنين والموظفين الإجازات الرسمية في مصر 2025 وهي كما يلي:

يوم الأحد الموافق 20 أبريل إجازة عيد القيامة المجيد.

الاثنين الموافق 21 أبريل إجازة الاحتفال بيوم شم النسيم وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم الجمعة الموافق 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازة عيد العمال يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

يوم الجمعة الموافق 6 يونيو يوم وقفة عرفات.

السبت الموافق 7 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة الموافق 27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الاثنين الموافق 30 يونيو.

الأربعاء الموافق 23 يوليو إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

السبت الموافق 6 سبتمبر هي إجازة المولد النبوي الشريف.

الاثنين الموافق 6 أكتوبر وهي حرب أكتوبر 1973.

موعد أطول إجازة رسمية في مصر 2025

بحسب أجندة الإجازات الرسمية الصادرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء سوف تكون أطول إجازة رسمية هي إجازة عيد الأضحى المبارك وتكون مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفين والعاملين في كافة قطاعات الدولة خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وتستمر الإجازة لمدة خمسة أيام متتالية بدايًة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2025.