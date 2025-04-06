“من هنــــــــا” .. خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم DREAM وأكسب مليون دولار 2025

مسابقة الحلم تعتبر فرصة رائعة لتحقيق أحلام المواطنين في جميع الدول العربية، وهو ليس برنامج ترفيهي يتم عرضه على شاشة ام بي سي العراقية بل هو فرصة غنيمة لتحقيق الأحلام والفوز في المسابقة لتغيير حياتك برسالة واحدة، ويقوم هذا البرنامج على طرح مجموعة من الأسئلة ويمكنك الرد عليها بإرسال رسالة أو من خلال التطبيق الخاص بالبرنامج، وحقق البرنامج شهرة كبيرة منذ إصداره بفضل مصداقيته.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تحميل برنامج MBC Dream من متجر جوجل بلاي.

إنشاء حساب جديد على التطبيق بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

كتابة رقم الهاتف الخاص بالدولة التابع لها.

تحديد الدولة التي تقيم بها.

وفي النهاية بمتابعة الأسئلة التي يطرحها البرنامج كل يوم والإجابة عليها بشكل صحيح للدخول في عمليات السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

الاشتراك في مسابقة الحلم من أي بلد عن طريق الأرقام الآتية: