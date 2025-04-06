ميدو ضرب لولو..ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV على نايل سات وعرب سات لطفلك

تتميز قناة وناسة بأنها تقدم محتوى حصري بأغاني لولو التي يحبها الأطفال ولها شعبية واسعة حيث هناك العديد من العائلات التي ترغب تنزيل تردد قناة وناسة كيدز للأطفال على النايل سات وعرب سات لأن قناة وناسة محتوى مناسب للعائلة العربية كما يمكن متابعة أفضل الأغاني التي يقدمها الأطفال لذا عزيزي القارئ سوف نوضح تردد القناة الفضائية التي نالت إعجابكم.

تردد قناة وناسة كيدز الفضائية

الكثير من متابعي قناة وناسة يرغبوا تنزيل تردد قناة وناسة بسبب نجاح الأغاني التي تعرضها القناة الفضائية حيث سوف نقوم اليوم بشرح تفاصيل التردد المعروفة عند الاطفال بأسم قناة وناسة لولو Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة الفضائية: HD.

كيفية تنزيل قناة وناسة للأطفال