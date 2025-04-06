أسعار الدواجن البيضاء والحمراء وكيلو الوراك الطازجة في السوق

الفراخ من أبرز وأهم الوجبات الأساسية التي تعتمد عليها البيوت المصرية وغير المصرية بشكل كبير، كونها تحتوي على البروتين اللازم وغير مكلفة مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء وغيرها، وعليه فإن أسعار الدواجن تختلف بناءً على النوع والصنف والحجم، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث تم على أسعار الدواجن البيضاء والحمراء وهياكل الفراخ التي يرغب في شراءها الكثير من المواطنين، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدواجن في المحلات الان

أما عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها داخل المحلات والأسواق التجارية، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء من 95 لـ 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما تراوح سعر الفراخ البلدي من 120 لـ 130 جنيهًا للكيلو.

أما عن سعر الدواجن الساسو من 95 لـ 98 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الرومي الأسمر سجل نحو 135 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن سعر الرومي الأبيض سجل نحو 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار هياكل الدواجن اليوم في المحلات

فيما جاءت أسعار الهياكل الخاصة بالدواجن في المحلات الاستهلاكية، مع الثبات الملحوظ في مختلف أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وكذلك الأجزاء التي يتم بيعها في المحلات، بناءً على ما يأتي:-