سعر الخضار الان في الأسواق.. شوف الطماطم بكام

سعر الخضار اليوم استقر في معظم المحافظات، إلا أن البعض الأخر واجه حالة من التذبذب الكبير في بعض أنصاف الخضراوات، نظير أن ذلك يشمل محافظة مطروح التي ثبتت فيه الأسعار بشكل كبير، فيما يمكنك التعرف على أخر تحديث تم على أسعار الخضار والفاكهة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الخضار الان في الأسواق

أما عن التحديثات الأخيرة التي شملت مختلف أسعار الخضار بمختلف أنواعها، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 10 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 10 جنيهًا.

بالإضافة إلى أن كيلو البامية سجل قرابة الـ 100 جنيهًا للكيلو الواحد.

نظير وصول سعر البسلة لـ 20 جنيهًا.

أما عن البروكلي فبلغ نحو 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

نظير أن السبانخ سجلت نحو 10 جنيهًا للكيلو الواحد.

الباذنجان بدأ من 5 لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن البصل فبدأ من 15 لـ 20 جنيهًا.

والقرنبيط بـ 20 جنيهًا للواحدة في الأسواق ومنها الـ 10 جنيهًا بناءً على حجم القرنبيط.

كيلو الخيار بدأ من 10 لـ 30 جنيهًا.

سعر الفاكهة الان

وعن أسعار الفواكه، التي سجلت حالة من الثبات الملحوظ بمختلف المحلات والأسواق التجارية، وعليه فإن الأسعار جاءت كما على النحو الأتي:-