أسعار الخضار والفاكهة اليوم في الأسواق

شهدت أسعار الخضار والفاكهة حالة من الإستقرار مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات والأسواق التجارية، نظير أن ذلك جاء بعد تذبذب كبير شهدتها الأسعار على مدار الفترة الماضية، ناهيك عن ذلك جاء ما بين الإرتفاع والإنخفاض، ويمكنك التعرف على أخر تحديث تم على سعر الخضار والفاكهة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الخضار اليوم الأحد

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الخضار في الأسواق التجارية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو البطاطس نحو 8 جنيهات.

نظير وصول سعر البصل من 10 لـ 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن الباذنجان تراوح من 10 لـ 20 جنيه للكيلو.

بالإضافة إلى أن الخيار تراوح من 8 لـ 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر الكوسة قرابة الـ 7 جنيهات.

حتى أن كيلو الفلفل سجل نحو 15 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

وعن أسعار الفاكهة بمختلف المحلات والأسواق التجارية، نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والزراعة لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل مختلف المحلات الإستهلاكية والأسواق المعنية بالبيع، فجاءت كما يلي:-