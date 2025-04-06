سحب المليون دولار أخر فرصة.. أرقام مسابقة الحلم الموسم الجديد مع مصطفى الأغا

توفر مسابقة الحلم باقة من الجوائز الأكثر من رائعة، وذلك لكافة الأشخاص راغبي الإشتراك في المسابقة من الدول العربية، حتى أن المسابقة تقوم بتقديم مبالغ ضخمة تصل قيمتها إلى المليون دولار أمريكي وكيلو من الذهب، وغيرها من المكافأت المالية الأخرى التي يتم توفيرها أمام الفائزين في مثل هذه المسابقات، وعليه سنكشف لكم بعض أرقام الدول العربية التي على إثرها يتم تأهيل المتسابق للإشتراك في المسابقة خلال مقال اليوم.

إجراءات الإشتراك في مسابقة الحلم

أما عن الإجراءات المعنية بطلب الإشتراك في مسابقة الحلم أمام المتقدمين، بناءً على النحو الأتي:-

يجب أن تقوم بفتح تطبيق حلم أو الدخول للموقع الرسمي.

أو إرسال كلمة الحلم على الرقم المرادف لكل بلد.

بعد إرسال الرسالة ستتمكن من تلقي رسالة ترحيب من قبل إدارة البرنامج.

بعد ذلك قم بالإجابة على أن تكون صحيحة على الأسئلة المرسلة.

مما تزيد فرصك للدخول إلى السحب الكبير التي توفره المسابقة أمام المتقدمين.

كما يتم الإعلان عن أسماء الفائزين مباشرة على القنوات الفضائية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

وعن الأرقام التي توفرها مسابقة الحلم أمام كافة المشتركين وراغبي الحصول على الجوائز المالية الكُبرى، وفقًا لما يلي:-