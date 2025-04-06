كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين بالرقم الوطني الان

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز وأعرق البنوك العاملة في دولة السودان، نظير أن البنك يوفر المزيد من الخدمات والمعاملات المصرفية المختلفة، بالإضافة إلى أن توفير الوقت والجهد المعني بامتلاك حساب بنكي أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، ناهيك عن ذلك يتوقف على بعض الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

وعن الخطوات المعنية بفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين سواء المقيمين أو المغتربين الجدد، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

قم بفتح موقع بنك الخرطوم أولاً.

ثم قم باختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم سواء كانت العربية أو الأجنبية.

بالإضافة إلى الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

مع إمكانية اختيار خدمة “فتح حساب بنكي جديد”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إرفاق المستندات المطلوبة والسارية المعنية بطلب الموافقة على فتح الحساب.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

حتى تتم مراجعته وإرسال رسالة نصية بالموافقة على طلب فتح الحساب.

خدمات بنك الخرطوم الجديد

أما عن الخدمات التي يوفرها بنك الخرطوم أمام كافة العملاء المتقدمين سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-