ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 تــابع الجمال الساحر

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين، بما تنقله القناة من أجواء ساحرة وغريبة، ناهيك عن نقلها إلى حياة الحيونات وما يعيشون في الغابات والبحار، نظير أن القناة تقدم أفلام وثائقية كذلك يتم بثها على مدار اليوم، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجيدد على القمر الصناعي، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها الجديد 11526.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك العرب سات 2025

ولقناة ناشيونال جيوغرافيك تردد أخر وحديث على العرب سات، يسهل القيام بإستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني فهو “11411”.

استقطابها الحديث أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ فهو “3/4”.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

أما عن المميزات التي يمكنك معرفتها عند تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وفقًا للأتي:-