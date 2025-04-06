أخر فرصة.. طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2025 شهر مايو في العراق

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من أبرز الخدمات التي تم إطلاقها حديثًا من قبل وزارة المالية العراقية، نظير أن الرواتب تضمن شريحة كبيرة من المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، ويمكنك الاستعلام عن راتب شهر مايو 2025، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين شهر مايو 2025، التي من المتوقع بأن يتم صرفها مع بداية شهر مايو الجديد، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

قم مباشرة باختيار خدمة الإطلاع على رواتب المتقاعدين.

فيما ستتأهل حينها من إدخال بيانات المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

مع الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل النتائج.

بحيث تظهر أمامك تفاصيل راتب المتقاعد.

شروط الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب الاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية أمام كافة المواطنين العراقيين، وفقًا للأتي:-