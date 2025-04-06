سلي طفلك وضحكه تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش أطفال من أبرز الترددات التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، خاصة وأن هذه القناة تقوم بعرض محتوى مخصصة للأطفال بمختلف الأعمار، نظير بثها إلى باقة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، ناهيك عن الأمهات يبحثون عن مثل هذه القنوات الهادفة التي يمكن مشاهدتها من قبل الأطفال، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بإستقبال القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة كراميش أطفال

هناك بعض المعلومات الهامة التي تؤهلك من أجل استقبال قناة كراميش أطفال، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها يكون 11430.

بينما استقطابها عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تحديث كراميش الثاني

أما عن التردد الثاني لقناة كراميش أطفال على القمر الصناعي، من أجل متابعة العديد من البرامج الكرتونية والتعليمية المميزة التي يتم بثها على مدار الساعة، وعليه فإن معلومات التردد الجديد للقناة جاءت كما يلي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

ترددها يكون 11390.

بينما استقطاب كراميش عمودي.

معامل الترميز كراميش 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قائمة أغاني قناة كراميش أطفال

وعن الأغاني الهائلة والمميزة التي تقدمها قناة كراميش أطفال على مدار الـ 24 ساعة، وفقًا لما يلي:-