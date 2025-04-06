طريقة تعديل البيانات في بنك الخرطوم ومعرفة تغيير العملة

فتح حساب بنك الخرطوم من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، مما تُسهل على العملاء إنهاء كافة المعاملات المالية والمصرفية المختلفة، ناهيك عن أن ذلك يتضمن جميع حاملي الجنسية السودانية، بالإضافة إلى أن العديد من الأشخاص يرغبون في تعديل بياناتهم الشخصية وكذلك إجراء تغيير العملة، وفقًا لمجموعة من الإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية تعديل البيانات في بنك الخرطوم

أما عن إجراءات تعديل البيانات الشخصية داخل بنك الخرطوم، فجاءت وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

قم بالدخول إلى حسابك في بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي.

مع إمكانية تسجيل الدخول إلى صفحة البنك.

قم بالانتقال إلى صفحة أخرى تُعني تحميل استمارة جديد تضمن كافة البيانات الشخصية الراغب في تعديلها.

بعد ذلك يمكنك التأكد من البيانات بصورة واضحه وصحيحة وعدم العودة لمرة أخرى إلى صفحة التعديل.

ناهيك عن إمكانية التدقيق من المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها ومن بينها رقم الهوية أو جواز السفر.

النقر في نهاية التعديل على زر “حفظ”.

تغيير العملة وشروط فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكنك التعرف على إجراءات تغيير العملة بالدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي، ومعرفة سعر الصرف اللحظي مع إتباع باقي الخطوات التي تُشير إلى إمكانية تغيير العملة، وعليه فإن شروط فتح الحساب جاءت وفقًا للأتي:-