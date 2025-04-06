سعر الذهب اليوم الأحد الموافق 6-4-2025

استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025، بعد موجة ارتفاع كبيرة متأثرة بالأسواق العالمية، وهو ما يعتمد على حركة البيع والشراء داخل مختلف محلات الصاغة، وعليه فإن العديد من المواطنين يرغبون في التعرف على سعر جرام الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأحد

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار اذهب بمختلف أنواعها وأعيرتها الذهبية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الذهب من عيار “24” إلى 5074 جنيه للبيع، فيما أن الشراء 5051 جنيه.

بالإضافة إلى أن الذهب عيار “22” سجل نحو 4651 جنيه بيع، وشراء 4630 جنيه للجرام الواحد.

أما عن سعر عيار “9” وصل إلى 1896 جنيه بيع، وشراء 1885 جنيه بدون المصنعية والضريبية.

فيما سعر الذهب من عيار “14” سجل نحو 2960 جنيهًا بيع، وللشراء 2946 جنيهًا للجرام الواحد.

أما عن سعر الجنيه الذهب فسجل نحو 39 ألف و590 جنيهًا.

كما أن نصف الجنيه بلغ نحو 19 ألف جنيه.

أسعار الذهب الان

وعن باقي التحديثات المختلفة التي تمت على أسعار الأعيرة الذهبية، نظير أن الأسعار شهدت حالة من الاضطراب الكبير التي أثرت بشكل سلب على حركة البيع والشراء داخل مختلف محلات الصاغة، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا للأتي:-