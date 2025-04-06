بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ والبيض البيضاء في الاسواق

شهدت أسعار الدواجن حالة من الثبات مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أبريل 2025 بمختلف المحلات المتخصصة في بيع الفراخ بكافة أنواعها، نظير أن ذلك جاء بعض حالة من الاضطراب الكبير التي شهدتها الفراخ في الآونة الأخيرة، مما أثرت بالسب على حركة البيع والشراء، لتعود مرة أخرى إلى الاستقرار.

أسعار الفراخ البيضاء والحمراء اليوم

أما عن التحديثات التي طُبقت على أسعار الفراخ البيضاء والحمراء مع تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في البورصة إلى 85 جنيهًا، فيما سجل للمستهلك نحو 100 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر الدواجن الساسو نحو 89 جنيهًا، فيما بلغ سعر الفراخ للمستهلك نحو 100 جنيهًا.

بالإضافة إلى وصول سعر الدواجن البلدي لـ 110 جنيهًا بالبورصة، فيما سجل للمستهلك نحو 130 جنيهًا.

أما عن الفراخ الأمهات فسجلت نحو 75 جنيهًا بالمزرعة.

أسعار البيض والكتاكيت اليوم

أما عن أسعار البيض والكتاكيت بمختلف أنواعها، مع الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة لضخ العديد من اللحوم، وفقًا لما يلي:-