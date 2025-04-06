مغامرات توم وجيري..ثبت بأعلى جودة تردد قناة نتورك بالعربية CN على نايل سات وعرب سات 2025

قناة نتورك بالعربية من القنوات المفتوحة ومخصصة لأطفالنا حيث تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات الكرتونية التي طال البحث عنها حيث منذ تأسيس القناة الفضائية وأصبحت لها شهرة عالمية وهناك العديد من الأسر يردوا تحديث تردد قناة نتورك بالعربية من أجل مشاهدة كرتون نتورك الحلقات الجديدة كذلك مشاهدة كرتون بن تن كذلك كرتون توم وجيري لذلك إليكم تفاصيل التردد لمتابعة القناة الفضائية بكل سهولة.
بأعلى جودة تردد قناة نتورك بالعربية CN
تتميز قناة نتورك بالعربية CN بأنها تقدم محتوى حصري بمسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال كما تقدم جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية بجودة ممتازة في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح كيفية تثبيت قناة نتورك بالعربية على جهاز الريسفير سواء كان يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية الكوميدية الشهيرة على تلك القناة الفضائية.
تردد قناة نتورك بالعربية نايل سات
- التردد: 11277
- معدل الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚
تردد قناة نتورك بالعربية على عرب سات
- التردد: 11747
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معدل تصحيح الخطأ: ¾
ثبت قناة كرتون نتورك على الريسفير
- عليك في البداية النقر على زر لقائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- التوجه إلى إدارة الإعدادات للقنوات الفضائية.
- ثم الانتقال إلى قائمة الترددات.
- استخدم ميزة إضافة تردد جديد وهو قناة نتورك بالعربية CN.
- كتابة التردد ثم تحديد معدل الاستقطاب
- اكتب معدل تصحيح الخطأ.
- سواء نايل سات أو عرب سات لا بد من كتابة البيانات بشكل صحيح.
- ثم بعد إدخال البيانات عليك البحث عن القناة الفضائية.
- بعد أن تنزل القناة الفضائية اضغط على أيقونة حفظ قناة نتورك بالعربية CN.