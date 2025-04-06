مغامرات توم وجيري..ثبت بأعلى جودة تردد قناة نتورك بالعربية CN على نايل سات وعرب سات 2025

قناة نتورك بالعربية من القنوات المفتوحة ومخصصة لأطفالنا حيث تقدم مجموعة كبيرة من المسلسلات الكرتونية التي طال البحث عنها حيث منذ تأسيس القناة الفضائية وأصبحت لها شهرة عالمية وهناك العديد من الأسر يردوا تحديث تردد قناة نتورك بالعربية من أجل مشاهدة كرتون نتورك الحلقات الجديدة كذلك مشاهدة كرتون بن تن كذلك كرتون توم وجيري لذلك إليكم تفاصيل التردد لمتابعة القناة الفضائية بكل سهولة.

بأعلى جودة تردد قناة نتورك بالعربية CN

تتميز قناة نتورك بالعربية CN بأنها تقدم محتوى حصري بمسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال كما تقدم جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية بجودة ممتازة في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح كيفية تثبيت قناة نتورك بالعربية على جهاز الريسفير سواء كان يستقبل القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل المسلسلات الكرتونية الكوميدية الشهيرة على تلك القناة الفضائية.

تردد قناة نتورك بالعربية نايل سات

التردد: 11277

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة نتورك بالعربية على عرب سات

التردد: 11747

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

ثبت قناة كرتون نتورك على الريسفير