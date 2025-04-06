حدث تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على النايل سات وعرب سات 2025 وفرح قلب طفلك بأحلى الأغاني

تقدم قناة كراميش أفضل الأغاني والأناشيد منها أغاني سوسو التي كسبت شهرة في الفترة الأخيرة حيث نالت إعجاب الكثير من الأسر حيث يرغبوا تنزيل تردد قناة كراميش الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال الصغيرة على مدار اليوم بدون انقطاع لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة واضحة في الصوت والصورة لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد مع طريقة تنزيل القناة الفضائية المجانية التي يفضلها الأطفال عن باقي القنوات الفضائية الأخرى.

ما هو تردد قناة كراميش عبر نايل سات

قناة كراميش الفضائية من القنوات الفضائية المميزة التي يحبها الأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة حيث أصبحت من القنوات المفتوحة ومخصصة لأطفالنا التي لها تأثير على الأطفال الصغيرة ولها شعبية كبيرة في بلادنا لذا سوف نقوم بتوضيح تفاصيل التردد من أجل تسهيل تنزيل القناة الفضائية التي يحبها الأطفال على مدار 24 ساعة بدون توقف لتلك القناة الفضائية المجانية التي يحبها الطفل الصغير.

حدث تردد قناة كراميش الفضائية

التردد للقناة الفضائية: 11603

معدل الاستقطاب: افقي (H).

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد كراميش على عرب سات

التردد للقناة الفضائية : 11390.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عرب سات.

طريقة تنزيل قناة كراميش الفضائية