من بيتك في ثواني..فتح حساب عبر الأونلاين في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى الفرع بتلك الشروط المطلوبة 2025

يمكننا الآن فتح حساب بنكي أونلاين عن طريق بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى مقر البنك لذلك سوف نوضح لكم طريقة فتح حساب عن طريق الإنترنت في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى الفرع حيث يمكن الحصول على أنواع حسابات مختلفة منها حساب جاري أو حساب توفير عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر آخر في السودان ومتاحة تلك الخدمة للمواطن والمقيم في الدولة بشروط وضوابط محددة سوف نوضحها بالمقال.

كيفية فتح حساب عبر الأونلاين في بنك الخرطوم

يوفر بنك الخرطوم خدمات إلكترونية عديدة ومنها خدمة الحصول على حساب أونلاين بدون الذهاب إلى مقر البنك حيث يمكن للعلم فتح حسابك البنكي عن طريق الأونلاين في بنك الخرطوم بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك ثم اختيار اللغة وتسجيل الدخول

بعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول”.

ثم فتح حسابك الجديد حيث عليك اختيار طلب “فتح حساب بنكي عبر الإنترنت” من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك تحديد نوع الحساب حيث حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه سواء كان حساب جاري أو حساب توفير.

لا بد من تعبئة نموذج الطلب حيث قم بتسجيل استمارة فتح الحساب بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم الوطني (للمواطنين) أو رقم الإقامة (للمغتربين)

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح اضغط على “إرسال الطلب”.

كذلك سوف يتم فتح حسابك في بنك الخرطوم بدون الذهاب إلى أي مكان آخر.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم