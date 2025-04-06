تابع مسلسل قيامة عثمان..تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر نايل سات وعرب سات وطريقة تنزيل القناة

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة من المسلسلات التي تزايد عليا البحث في الفترة المقبلة ومنها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس كذلك مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد تردد قناة الفجر الجزائرية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات من أجل مشاهدة جميع البرامج والمسلسلات التي تقدمها القناة.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة كما تقدم برامج مثل الصندوق الاسود وبرنامج ضحك بلا حدود وبرنامج مغامرات الذي نال إعجاب الملايين من محبي تلك البرامج لذا سوف نقوم بتوضيح تردد قناة الفجر الجزائرية كالآتي بالتفصيل:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الفضائية: 12034.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حدث تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ثبت قناة الفجر الجزائرية الفضائية