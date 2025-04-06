شروط طلب منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر وطريقة التسجيل في المنحة 2025

منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر من المنح المقدمة عن طريق الحكومة الجزائرية ويمكن الحصول عليها في حالة إذا كانت المتقدمة سعودية وتمتلك جميع الشروط المطلوبة من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر لذلك سوف نوضح لكم الشروط وطريقة التقديم على المنحة.

شروط طلب منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من الموضوعات التي تهم المواطنات الجزائريات حيث تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر منحة مالية تقدر بـ800 دينار جزائري بشكل شهري ولكن مخصصة للمرأة الماكثة في البيت وذلك بهدف دعم الفئات غير العاملة في الجزائر للاستفادة من هذه المنحة يجب توفر الشروط التالية:

أن تكون المرأة غير موظفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

ألا تملك دخل شهري ثابت في الجزائر.

يجب أن تكون جزائرية الجنسية.

لا يقل سن المتقدمة إلى منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر عن 18 سنة.

ألا تملك عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

يجب ألا تكون مستفيدة من أي منحة أو دعم اجتماعي آخر.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر يجب اتباع الخطوات التالية: