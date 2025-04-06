الدمام تستضيف معسكر اخضر الشابات لتصفيات كأس آسيا بداية من اليوم 6 أبريل2025

الدمام تستضيف معسكر أخضر الشابات استعداد لتصفيات كأس أسيا، لذلك تم تدشين المنتخب الوطني للشابات تحت عام مساء أمس يوم الخميس معسكره الإعدادي في الدمام حتى أبريل 5 يأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في الاستحقاقات، وتصفيات كأس للشابات تحت عام أغسطس القادم، ويتخلل المعسكر مباراتين أمام منتخب البحرين يومي الأحد 6 أبريل والأربعاء أبريل في ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي.

معسكر اخضر الشابات

تم استدعاء 23 لاعبا للمشاركة هي لولوه موسى، ورندا عبد القادر وفجر سقاف ولارين بسيوني ومها البدراني وديالا سروجي ومنيرة الغنام ومايا الزهراني ودانة أحمد ومجد العتيبي وجني بو عايشة وديالا الصبان وزهراء طالب ومودة المغربي وصبا اليحيا وسناء هواري وريتاج الثبيني وليان أمير وسلاف أحمد ولمار محمد ودانة الضحيان وليان صالح ولمي ثامر، والجدير بالذكر يهدف المعسكر إلي زيادة خبرات اللاعبات في المنافسة وأيضا رفع المستوي الفني والبدني للاعبين وزيادة خبرات اللاعبات أيضا.

فوائد معسكر اخضر الشابات

تعزيز الروح القيادية والتعاونية.

تحسين مهارات التواصل وحل المشاكل.

تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية.

تعلم مهارات البقاء في الطبيعة والخروج من منطقة الراحة.

تقدير البيئة والحفاظ عليها.

تحسين الصحة واللياقة البدنية لدى اللاعبين.

تعزيز الوعي بأهمية الصحة واللياقة البدنية والتغذية السليمة.

زيادة الثقة بالنفس والتعاون مع الآخرين والاستقلال.

تطوير المهارات لدى اللاعبات.

وفي النهاية يعتبر معسكر أخضر الشابات من أعظم الفرص للشابات لتعزيز الثقة بالنفس ورفع مستوي البدني والفني والثقة في أنفسهن وتحقيق الفوز والطموحات من معسكر اخضر الشابات.