رسميًا .. موعد مسلسل عثمان الحلقه 187 عبر القنوات الناقلة في هذا التاريخ

تصدر مسلسل المؤسس عثمان الترند في وقتناً خاصة بعد تأجيل عرض المسلسل، وينتظر المشاهدين وقت عرض المسلسل مرة آخري بشغف كبير، وذلك لأن يعتبر المسلسل واحد من أكثر المسلسلات شعبية في الوقت الحالي، حيث يحكي القصة الشيقة للسلطان عثمان عاشق ومؤسس الدولة العثمانية، فلذلك دعونا نتعرف على موعد مسلسل عثمان الحلقة 187 لكل من يرغب يتابع معنا القادم.

موعد مسلسل عثمان الحلقه 187

المسلسل بطولة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت والذي يجسد دور السلطان عثمان بيك وانطلق عام 2019 واجتاز شهرة ونجاح باهر ومن المتوقع أن يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس قيامة عثمان يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 وفقا للجدول الزمني وإذا تم تغير في الموعد ستكون الحلقة متاحة على شاشة ATV في الموعد المعتاد.

ماذا يحدث في الحلقة 187 عثمان

لاشك أن الحلقة ستكون حافلة ومليئة بالأحداث والمفاجآت مما تجعل المشاهدين ينتظرون عرض المسلسل بشغف، يعد عثمان بيك خطة كبيرة لاستيلاء قلعة إينغول وابتكر تكتيكا لمواجهة البيزنطية لكن كان أورخان وألا الدين يساعدن والدهما في تنفيذ الخطة وأظهرت الاخوات شجاعة كبيرة في مواجهة الأعداء.

والجدير بالذكر معسكر البيزنطيين كان في توتر شديد وذلك بسبب خطط الامبراطور والخيانة بينهما وعثمان بيك ويقود محاربيه في معارك ضخمة.

ومن المتوقع أن يتصاعد المسلسل في الحلقة القادمة على الضغط على قلعة إينغول في مواجهة جديدة مع البيزنطيين ضد الدولة العثمانية وحقق نجاح واجتاز عدد كبير من المشاهدين.