فيلم المشروع x كريم عبدالعزيز وياسمين صبري .. في جميع دور السينما 2025

بدأت الشركة المنتجة لفيلم المشروع x بطولة الفنان كريم عبدالعزيز في ترويج العمل عن طريق طرح البوستر الدعائي الأول للفيلم ومن ثم سوف يتم الكشف عن البرومو الرسمي له خلال الأيام القليلة القادمة، وسوف يتم عرض الفيلم في عيد الاضحى المبارك ويكون ضمن منافسات قوية بين الأفلام المصرية الجديدة الأخرى.

فيلم المشروع x كريم عبدالعزيز

تدور قصة أحداث فيلم المشروع x بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين صبري، حول الآتي:

يجسد كريم عبد العزيز في فيلم المشروع x ضباط شرطة يكافح عصابة دولية لكي يتم تعريب اثار في جميع أنحاء الدول الأوروبية.

يواجه الفنان كريم عبدالعزيز في الفيلم العديد من التحديات خلال رحلته من أجل مطاردة العصابة والقبض عليهم.

تمتد الرحلة في الفيلم من مصر إلى الفاتيكان وامريكا اللاتينية وحتى أعماق البحار، وهذا يجعل الفيلم مشوق ومليء بالمغامرات.

تفاصيل فيلم المشروع x

توجد بعض التفاصيل التي تخص فيلم المشروع والمقرر عرضه في عيد الاضحي المبارك المقبل من هذا العام، وهذه التفاصيل هي: