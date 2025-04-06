يحقق أعلى إيردات في عيد الفطر المبارك “فيلم سيكو سيكو بطولة طه دسوقي وعصام عمر”

يود الكثير من الأشخاص وخاصة بعد تحقيق إيرادات عالية لفيلم سيكو سيكو معرفة قصة أحداث الفيلم من أجل حجز التذاكر ومشاهدته، حيث يجمع الفيلم بين مشاهد الكوميديا واللقطات الاكشن والدرامية من أجل الاستمتاع بالمشاهدة وزيادة التشويق، وقد يشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عصام عمر وخالد الصاوي.

فيلم سيكو سيكو

توجد بعض المعلومات الخطيرة حول فيلم سيكو سيكو الذي شهد اعلى ايرادات عيد الفطر المبارك، وهذه المعلومات هي:

اثبت فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر أن الجمهور يغلب عليه الطابع الكوميدي، وقد يجمع الفيلم بين الأكشن والدراما والكثير من المشاهد الكوميدية.

يتميز الفيلم بمشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب الذين يسعون إلى تحقيق أنفسهن في ساحة الفن.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي وتارا عماد وديانا هشام وأحمد عبدالحميد وصادق حدوته وباسم سمرة.

تأليف الفيلم محمد الظلام وإخراج عمر المهندس.

حقق فيلم سيكو سيكو إيرادات تصل إلى 34 مليون و524 الف جنيه منذ أن تم عرضه في السينما وأن إقبال الجماهير عليه متزايد سمن أربعة أفلام أخرى

قصة فيلم سيكو سيكو

تدور قصة فيلم سيكو سيكو المعروض في عيد الفطر 2025 حول الآتي: