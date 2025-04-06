التوقيت الرسمي بعد نهاية شهر رمضان المبارك “موعد اذان المغرب 2025”

يود الكثير من المسلمين معرفة مواقيت اذان المغرب في مصر من أجل إقامة الصلاة في المواعيد المحددة لها، وقد تختلف مواقيت الصلاة اختلاف بسيط من محافظة إلى أخرى لذلك يلزم معرفة وقت كل صلاة من الصلوات للتقرب إلى الله بالعبادة والصلاة.

موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب في القاهرة اليوم ولمدة عشرة أيام هو:

موعد اذان المغرب يوم الأحد 6 من إبريل هو 6:17 مساء.

موعد اذان المغرب يوم الإثنين 7 من إبريل هو 6:17 مساء.

موعد اذان المغرب في القاهرة يوم الثلاثاء 8 من إبريل هو 6:18 مساء.

موعد اذان المغرب يوم الاربعاء 9 من إبريل هو 6:19 مساء.

موعد اذان المغرب يوم الخميس 10 من إبريل هو 6:19 مساء.

موعد اذان المغرب يوم الجمعة 11 من إبريل في تمام الساعة 6:20 مساء.

موعد اذان المغرب يوم السبت 12 من إبريل في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد اذان المغرب يوم الأحد الموافق 13 من إبريل في تمام الساعة 6:21 مساء.

موعد اذان المغرب في محافظات مصر

تختلف مواعيد اذان المغرب في محافظات مصر اختلاف بسيط، وهذه المواعيد هي: