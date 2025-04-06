بشكل رسمي تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل لهؤلاء الموظفين 2025

يود الكثير من الأشخاص معرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل بعد الزيادة الجديدة المقررة من تلك الشهر للفئات المستحقة، كما كشفت وزارة المالية عن موعد تلك الصرف بالزيادة الجديدة مع توفير خمسة أيام متتالية لصرف المرتبات وتوفير مرونة في الصرف مع وجود العديد من الوسائل المختلفة للسحب مثل ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المصري.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

كشفت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل هذا الشهر وهذا الموعد هو:

يتم صرف مرتبات شهر أبريل بداية من يوم الإثنين الموافق 21 من الشهر بدلا من اليوم المعتاد.

يستمر موعد الصرف حتى يوم الجمعة الموافق 25 من نفس الشهر.

تم تخصيص أيام 4,7,8 من شهر إبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستلموا المستحقات في الموعد المحدد.

مرتبات شهر إبريل للموظفين

تم الإعلان عن قيمة مرتبات شهر أبريل للموظفين، وهذه المرتبات تتمثل في الآتي: