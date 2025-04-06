رسميًا في هذا الموعد .. عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187 الجديدة عبر القنوات الناقلة

ينتظر الكثير من محبي مسلسل المؤسس عثمان معرفة أحداث وتفاصيل الحلقة 187 بعد انتهاء الحلقة الأخيرة بأخبار شيقة ومثيرة جعلت الكثير في حالة استعداد للحلقة الجديدة التي من المقرر عرضها في يوم 9 من شهر ابريل، وقد تحمل هذه الحلقة أحداث تمزج بين الحزن والفرح.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187

تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187 حول الاتى:

من المتوقع أن تبدأ الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان بالفرح والبهجة والاحتفال داخل قبيلة الكاي من أجل الاحتفال بالنصر.

كما أنه من المتوقع ألا تستمر الفرحة طويلا ولكن سرعان ما تبدأ تحركات اولجايتو العسكرية مما قد ينذر ذلك بوقوع معركة قوية.

سوف يواجه الملك عثمان تحدي قوي في ظل قوة المعول وسوف يتوجب عليه البحث عن تحالفات جديدة من أجل صد هذا الهجوم المحتمل.

موعد عرض الحلقة 187 من المؤسس عثمان

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 187 في الموعد التالي:

يتم عرض المسلسل على قناة اي تي في التركية في يوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أبريل هذا العام

يعرض المسلسل على قناة اي تي في في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

يتم عرض الحلقة 187 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية واليرموك في يوم الخميس الموافق 10 من شهر أبريل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يمكن ضبط قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان على جهاز الاستقبال، من خلال التردد التالي: