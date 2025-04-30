خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ابريل بعد تبكير مواعيد الصرف 2025

أعلنت وزارة المالية عن إمكانية الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في الجهات الحكومية في الدولة، وذلك من أجل تسهيل عملية استلام الرواتب عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، وسوف يكون موعد الصرف من يوم 21 أبريل بدلًا من يوم 24 أبريل 2025.
الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ابريل
يستطيع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية
- تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.
- اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب الموظفين” من الخيارات المتاحة.
- تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه “شهر أبريل”.
- إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.
- وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب وموعد الصرف.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025
جاء جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار الزيادة الجديدة كما يلي:
- زيادة الدرجة الممتازة من 13800 جنيه بدلًا من 12200 جنيه.
- أصحاب الدرجة العليا يحصلون على راتب 11800 جنيه بدلًا من 10200 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها يحصلون على راتب شهري قيمته 10300 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.
- أصحاب الدرجة الأولى يتقاضون راتب قيمته 9800 جنيه بدلًا من 8200 جنيه.
- العاملين في الدرجة الثانية يحصلون على راتب قيمته 8500 جنيه بدلًا من 7200 جنيه.