خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ابريل بعد تبكير مواعيد الصرف 2025

أعلنت وزارة المالية عن إمكانية الاستعلام عن رواتب الموظفين عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لجميع العاملين في الجهات الحكومية في الدولة، وذلك من أجل تسهيل عملية استلام الرواتب عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، وسوف يكون موعد الصرف من يوم 21 أبريل بدلًا من يوم 24 أبريل 2025.

الاستعلام عن رواتب الموظفين شهر ابريل

يستطيع الموظفين الاستعلام عن رواتبهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.

اختر خدمة “الاستعلام عن رواتب الموظفين” من الخيارات المتاحة.

تحديد الشهر الذي تريد الاستعلام عنه “شهر أبريل”.

إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب وموعد الصرف.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025

جاء جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد قرار الزيادة الجديدة كما يلي: