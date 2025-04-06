الأخضر ثابت ولا بيتحرك .. سعر الدولار اليوم الموافق 6 من أبريل 2025

استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 6 أبريل أمام الجنيه المصري بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه في الشراء و 50.66 جنيه في البيع، وذلك بعد أن ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، حيث قفز سعر الدولار بحوالي 8 قروش في أسعار البيع والشراء وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

جاء سعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل في البنوك المصرية كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.52 جنيه في الشراء، و 50.66 جنيه في البيع.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.54 جنيه في الشراء، و 50.64 جنيه في البيع.

بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.54 جنيه في الشراء، و 50.64 جنيه في البيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.52 جنيه في الشراء، و 50.62 جنيه في البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.50 جنيه في الشراء، و 50.62 جنيه في البيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.56 جنيه في الشراء، و 50.66 جنيه في البيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 6 أبريل في السوق السوداء

بعدما شهد سعر الدولار استقرار ملحوظ منذ آخر تعاملات قبل عيد الفطر المبارك، سجل سعر الدولار اليوم الأحد في السوق السوداء 50.68 جنيه والسعر يتراوح ما بين 50.33 جنيه حتى 50.93 جنيه.

استقرار سعر الدولار

في الفترة الأخيرة استقر أسعار الدولار بشكل ملحوظ جدًا في مصر، نتيجة ثبات العملة والاقتصاد المصري وتحسنه إلى الأفضل والتي يساعد على استقرار العملات بشكل كبير.