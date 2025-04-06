ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم بتاريخ 6 من أبريل 2025 “ألحق اشتري من دلوقتي”

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل استقرار ملحوظ في بداية التعاملات عقب آخر انخفاض سجله أمس، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بحوالي 55 جنيه حيث سجل سعره اليوم 4365 جنيه، لذلك سوف نتناول الحديث عن سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل وفقًا لآخر أسعار تم الإعلان عنها من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 60 جنيه و 250 جنيه للجرام ويختلف السعر حسب المناطق والمحلات التجارية.

سعر الذهب اليوم

آخر تحديث لأسعار الذهب بتاريخ اليوم الأحد 6 أبريل والذي جاء كالآتي:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 حوالي 4989 جنيه.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4365 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم حوالي 3742 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد حوالي 2910 جنيه.

جرام الذهب عيار 10 وصل سعره اليوم الأحد حوالي 2079 جنيه.

سعر وقية الذهب وصل اليوم السبت نحو 155163.

وصل سعر جنيه الذهب اليوم السبت حوالي 34920 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد 6 أبريل

بعدما شهد الذهب حالة من الاستقرار، على الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم 6 أبريل عالميًا حوالي 3024 دولار للأوقية، وبالنسبة لسعر الأونصة العالمي فقد تراجع الذهب بنسبة 2.46٪ حيث سجل سعرها اليوم 3037 دولار في بداية التعاملات الصباحية، وهذا استقرار مناسب في سعر الذهب عالميًا.

أسباب ارتفاع الذهب في مصر

يرتفع الذهب عادة في مصر نتيجة لهبوط الأقتصاد المصري وهذا ما يؤثر عادة في عمليات الطلب على المنتج، لذلك يرتفع وينخفض بشكل متفاوت.