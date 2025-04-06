تراجع في سعر الاسمنت اليوم بتاريخ 6 أبريل 2025 .. أحدث تاريخ لأسعار مواد البناء

يحرص عدد كبير من المواطنين عن أسعار مواد البناء اليوم الأحد 6 أبريل، حيث استقر سعر طن الأسمنت اليوم وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه شهد سعر الحديد استقرار ملحوظ في مجموعة من الشركات المختلفة العاملة في السوق المصرية على عكس الأيام الماضية.

سعر الاسمنت اليوم

آخر تحديثات لسعر طن الأسمنت اليوم الأحد 6 أبريل حيث جاء سعره كما يلي:

وصل سعر طن أسمنت السويس اليوم حوالي 3370 جنيه.

بينما سجل سعر طن أسمنت الرمادي اليوم نحو 3583 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان اليوم حوالي 3350 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري سجل اليوم حوالي 3300 جنيه.

بينما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية اليوم نحو 2000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم الأحد 6 أبريل

جاءت أسعار الحديد اليوم وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء كما يلي: