أخر تحديث لـ سعر الدواجن اليوم بتاريخ 6 أبريل 2025 “تحديث مستمر لأسعار الدواجن”

استقرت أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في مصر على آخر انخفاض سجلته بعد عيد الفطر المبارك، حيث سجلت بورصة الدواجن تراجع ب 3 جنيه للكيلو حتى يصل سعر الفراخ البيضاء إلى 91 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعارها للمستهلك بين 91 جنيه و 98 جنيه للكيلو حسب كل منطقة وكل تاجر.

سعر الدواجن اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أبريل حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن حيث جاءت كما يلي:

جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن عند مستوى 91 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الفراخ للمستهلك في الأسواق بين 91 جنيه و 98 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي استقرار ملحوظ في بورصة الدواجن حيث جاء سعرها 119 جنيه للكيلو.

تتفاوت أسعار بيع الفراخ البلدي للمستهلك ما بين 125 جنيه و 132 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6 أبريل

شهدت أسعار الكتاكيت بأنواعها اليوم تباينًا ملحوظ في تعاملات اليوم حيث جاءت أسعارها كالآتي: