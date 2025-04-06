أخر تحديث لـ سعر الدواجن اليوم بتاريخ 6 أبريل 2025 “تحديث مستمر لأسعار الدواجن”

استقرت أسعار الفراخ اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في مصر على آخر انخفاض سجلته بعد عيد الفطر المبارك، حيث سجلت بورصة الدواجن تراجع ب 3 جنيه للكيلو حتى يصل سعر الفراخ البيضاء إلى 91 جنيه للكيلو، بينما تتراوح أسعارها للمستهلك بين 91 جنيه و 98 جنيه للكيلو حسب كل منطقة وكل تاجر.
سعر الدواجن اليوم
شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6 أبريل حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن حيث جاءت كما يلي:
- جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في بورصة الدواجن عند مستوى 91 جنيه للكيلو.
- تتراوح أسعار الفراخ للمستهلك في الأسواق بين 91 جنيه و 98 جنيه للكيلو.
- سجلت أسعار الفراخ البلدي استقرار ملحوظ في بورصة الدواجن حيث جاء سعرها 119 جنيه للكيلو.
- تتفاوت أسعار بيع الفراخ البلدي للمستهلك ما بين 125 جنيه و 132 جنيه للكيلو.
أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 6 أبريل
شهدت أسعار الكتاكيت بأنواعها اليوم تباينًا ملحوظ في تعاملات اليوم حيث جاءت أسعارها كالآتي:
- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض في الشركات ما بين 49 جنيه و 56.5 جنيه.
- بينما يتفاوت سعر الكتكوت الأبيض في القطعان ما بين 38 جنيه و 40 جنيه.
- سعر الكتكوت الساسو والساسو بيور تتفاوت ما بين 13 جنيه و 14 جنيه.
- وصل سعر الكتكوت البلدي الحر ما بين 6.5 جنيه و 9 جنيه في الأسواق المصرية.
- تختلف أسعار الكتكوت الهجين ما بين 8 جنيه و 10 جنيه حسب بيانات السوق المحدثة.
- سجل سعر الكتكوت المشعر ما بين 6.75 جنيه و 8.25 جنيه.