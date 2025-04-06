ألحق أبني براحتك .. تراجع ملحوظ في سعر الحديد اليوم بتاريخ 6 من أبريل 2025

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار مواد البناء اليوم الأحد 6 أبريل، حيث شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار عقب آخر ارتفاع لها أمس وهذا وفقًا للبيانات الصادرة من خلال بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، حيث ارتفع سعر الحديد الاستثماري بنحو 123 جنيه، أما بالنسبة لسعر طن الأسمنت اليوم فقد حافظ على مستوياته الأخيرة مسجلًا بذلك حوالي 3302.5 جنيه.

سعر الحديد اليوم

جاء سعر طن الحديد اليوم الأحد 6 أبريل 2025 بالمستويات التالية:

وصل سعر طن حديد عز اليوم الأحد حوالي 40352.43 جنيه.

بينما بلغ سعر طن حديد ستيل اليوم الأحد نحو 36500 جنيه.

سعر طن حديد الاستثماري وصل اليوم حوالي 38361.58 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي اليوم حوالي 36244 جنيه.

وصل سعر طن حديد السويس اليوم الأحد حوالي 36000 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي اليوم وصل حوالي 37650 جنيه.

سعر حديد المعادي اليوم الأحد سجل نحو 39200 جنيه.

وصل سعر طن حديد الجارحي اليوم الأحد حوالي 36850 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 6 أبريل

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم حالة من الاستقرار الملحوظ وجاء سعره كما يلي: