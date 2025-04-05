سجل في ثوانى : خطوات فتح حساب في بنك امدرمان الوطنى إلكترونيا عبر onb-sd.com

خطوات فتح حساب في بنك امدرمان الوطني إلكترونيا ، وهى تعتبر من اشهر الموضوعات بحثا في الأسابيع الأخيرة في السودان وذللك بعد بدء تفعيل خدمة فتح حسابات بنكية إلكترونيا إلي كافة المواطنين والمقيمين في السودان بكافة مدنها وهى تعتبر احد الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك وهو ما نعرض إليك تفاصيل الخطوات اللأزمة للفتح حساب فى بنك ام درمان عبر هذا المقال.

خطوات فتح حساب فى بنك امدرمان الوطني إلكترونيا

تقدم عدة بنوك في دولة السودان الجديدة عدة خدمات إلكترونيا حديثة منها فتح الحسابات البنكية الكترونيا دون الحاجة إلي الفروع من اجل التسجيل ، واليك الخطوات:

قم بزبارة موقع بنك أم درمان الوطني.

حدد من القائمة خانة الخدمات ثم اختار ايقونة “فتح حساب جديد” .

قم بإدخال باقي البيانات المطلوبة منك وهى “رقمك الوطني -اسمك بالكامل -تاريخ ميلادك -رقم هاتفك.

قم بإدخال رمز التحقق الذي سوف إرساله على جوالك.

من ثم سجل العنوان الخاص بك بشكل صحيح والبريد الإلكتروني والمهنة وباقى البيانات.

ابدا برفع المستندات المطلوبة .

انقر على زر “إرسال”.

في حالة تمام خطوات التحقق من بيانات المسجلة سوف يتم إرسال رسالة القبول على بريدك الالكترونى.

شروط فتح حساب بنك أم درمان الوطني 2025

وضع بنك أم درمان الوطني عدة شروط لازمة من اجل فتح حسابات الكترونية إلي عملاءها والتي تنص على: