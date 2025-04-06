“في لحظة وانت مكانك”.. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 من خلال e-account bank of khartoum

يواصل بنك الخرطوم جهوده الرامية إلى تحسين تجربة عملائه وتسهيل الوصول إلى خدماته المصرفية وفي إطار تلك الجهود، أعلن البنك عن إمكانية افتتاح حساب جديد لعام 2025، ما يتيح للعملاء، سواء المقيمين في السودان أو المغتربين في الخارج، الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بكل سهولة ويسر ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة التجارب المصرفية وتقليل العوائق التي قد تواجه المستخدمين الجدد وفي هذا المقال، سنتناول أهم الشروط والمستندات المطلوبة لفتح الحساب، بالإضافة إلى الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها لإتمام هذه العملية بنجاح.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يعتبر بنك الخرطوم واحدًا من أبرز المؤسسات المالية في السودان، حيث يتميز بتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائه، مثل تسديد الفواتير وتحويل الأموال بسهولة ويسر ولتسهيل تجربة العملاء، أعد البنك مجموعة محددة من الخطوات اللازم اتباعها لفتح حساب بنكي خاص بهم

يجب على العميل أولاً الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الإلكتروني

يمكن للعميل تحديد اللغة المفضلة، سواء كانت العربية أو الإنجليزية

الانتقال إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية” الموجودة في الموقع

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق

على العميل رفع المستندات المطلوبة عبر الموقع

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، يجب الضغط على زر “إرسال الطلب” لاستكمال عملية فتح الحساب

يتعين على العميل الانتظار حتى يتلقى رسالة تؤكد افتتاح حسابه

الشروط والمستندات لفتح حساب بنك الخرطوم

لتسهيل عملية فتح الحساب، حدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كالتالي: