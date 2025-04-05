بضغطة زر.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 عبر spa.gov.iq الوجبة الأخيرة

يبحث العديد من المواطنين الذين تقدموا للحصول على الدعم الاجتماعي عن موعد الإعلان عن الوجبة الأخيرة من المشمولين. وقد تأخرت الحكومة العراقية في الكشف عن هذه الأسماء، نظرًا للازدحام الكبير في الطلبات المقدمة من الأفراد والأسر الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي. ويمثل برنامج الرعاية الاجتماعية طوق نجاة للعديد من الأسر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا الدعم. وفي ظل هذه الأوضاع، أكدت وزارة العمل أن النتائج النهائية لم تُعلن بعد، وأن أي تحديثات ستتوفر عبر منصة مظلتي الإلكترونية، المنصة المخصصة لتسهيل الاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

النقر على خيار “قسم الخدمات الإلكترونية”.

تحديد دعم الرعاية الاجتماعية.

تحديد دعم الرعاية الاجتماعية. اختيار الوجبة الأخيرة من الدعم.

إدخال الاسم الكامل للمتقدم مع رقم الهاتف واسم المحافظة، بالإضافة إلى البيانات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر “استعلام” للحصول على المعلومات المطلوبة.

الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت الحكومة عدة شروط يجب توفرها في المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومنها:

أن يكون المواطن المتقدم حاملاً للجنسية العراقية. ضرورة أن يكون المتقدم مقيمًا داخل العراق. يجب تقديم المستندات التي تثبت استحقاق المتقدم للدعم. يشترط ألا يمتلك المستفيد عقارات أو أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا، بينما يُقبل النساء من 15 إلى 60 عامًا.

المستندات اللازمة للحصول على الدعم

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، يجب توفير المستندات التالية: