بنقرة زر يزول.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم من بيتك بكل سهولة

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين هي خدمة تم إطلاقها حديثًا أمام كافة العملاء المقيمين والمغتربين، للتسهيل عليهم في إنهاء كافة الإجراءات البنكية أو المصرفية دون زيارة الفرع، فيما أن الخدمة تُساهم في توفير الوقت والجهد اللازم على جميع المواطنين، ويمكنك التعرف على الإجراءات المعنية بطلب فتح الحساب خلال مقال اليوم.

خدمات فتح حساب بنك الخرطوم

عقب قيامك بفتح حساب داخل بنك الخرطوم فيمكنك الاستفادة بالعديد من الخدمات المختلفة التي من بينها الأتي:-

خدمة الإطلاع على الرصيد الخاص بك.

خدمة إرسال الأموال أو استقبال الحوالات البنكية سواء المحلية أو الدولية.

كذلك خدمة سداد الفواتير الخاصة بمرافق المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

إمكانية التواصل مع الدعم الفني أو خدمة عملاء البنك.

سهولة تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

فيما يمكنك كذلك الإطلاع على كافة تحديثات أسعار العملات المحلية والأجنبية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

فيما تتمثل أبرز الخطوات المعنية بإجراءات فتح حساب داخل بنك الخرطوم، بناءً على النحو الأتي:-