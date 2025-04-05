طريقة فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين.. التفاصيل كاملة

زادت معدلات البحث بشكل حول فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، كونه من أهم وأعرق البنوك العامة في الدولة السودانية، بالإضافة إلى أن البنك يوفر العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية المختلفة التي يبحث عنها المواطنين السودانيين سواء المقيمين أو المغتربين، فيما يمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بفتح حساب أونلاين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

يمكنك وبكل سهولة القيام بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع، بناء على ما جاء في الخطوات المتمثلة في التالي:-

لابد من الانتقال إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي في بداية الأمر.

ثم تقوم بعدها بالنقر على فتح حساب جديد.

قم بمتابعة طلب فتح حساب جديد.

فيما ستتمكن من كتابة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

قم برفع الوثائق المطلوبة والمعنية بطلب فتح الحساب البنكي.

الموافقة على سياسة خصوصية البنك.

مع مراجعة كافة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال”.

شروط فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم

فيما تتمثل أبرز الشروط المعنية بفتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء الجدد سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-