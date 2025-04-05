تنزيل تردد وناسة لولو الجديد على النايل سات لضحك أطفالك

زادت عمليات البحث حول تردد قناة وناسة أطفال، كونها من أهم القنوات الفضائية التي تقدم باقة كبيرة من المحتوى الطفولي والكرتوني، فيما أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعات في الدول العربية، بتقديمها إلى هذا المحتوى المميز، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة لولو الجديد

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على تردد وناسة لولو الجديد الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي العرب سات.

ترددها يكون 11270.

بينما استقطابها رأسي.

معامل الترميز 27500.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ “¾”.

تثبيت تردد وناسة الثاني

وعن البيانات الأخرى الخاصة بتثبيت تردد وناسة الثاني، بناءً على ما يأتي:-

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة يكون 11430.

استقطاب وناسة رأسي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ وناسة “¾”.

أغاني قناة وناسة أطفال الجديد

وعن أشهر الأغاني التي تقدمها قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، غير الأناشيد الدينية الرائعة، والبرامج التعليمية التي تنقلها القناة على مدار اليوم، وعليه فإن الأغاني جاءت كما يأتي:-