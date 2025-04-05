NOW “الاهلى vs الاتحاد” تردد قناة ssc السعودية الرياضية على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة ssc السعودية الرياضية، والتي سوف تنقل اليوم مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين ، وسوف تقام المباراة اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وهى المباراة المرتقبة في هذه الجولة بشكل كبير من قبل جماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية وهو ما توفر إليك تفاصيلها الآن عبر هذا المقال .

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

تستحوذ قنوات السعودية الرياضية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي المحترفين حصريا على قنوات المشفرة والتي تنقل اليوم إلي المشاهدين مباراة الاتحاد والأهلي السعودي فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي توافق الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتي تزامن الساعة العاشرة بتوقيت الامارات العربية المتحدة ، وتنقل المباراة على قناة ssc الرياضية الأولي وهى قناة مفتوحة فقط الى متابعيها من داخل المملكة العربية السعودية بينما هي قناة مشفرة الى جميع متابعين من خارج السعودية ويتطلب لمتابعتها الاشتراك برسوم مالية سنويا .

مباريات دروى روشن للمحترفين 2025

تابع كافة مباريات دوري روشن للمحترفين على تردد قناة ssc السعودية الرياضية من خلال اشارتها التالية على جميع الاقمار الصناعية التى توفر ترددها عليها:

القمر الصناعى : النايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد SSC على عرب سات 2025

القمر الصناعى : العرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

تردد قناة SSC على سهيل سات 2025