مسلسل قيامة عثمان على تردد القنوات الناقلة الان.. ثبتها وتــابعها بسرعة

يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أبرز المسلسلات التي حازت على شهرة كبيرة خلال الفترة الماضية، نظير أن المسلسل يتضمن الكثير من الأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا، ناهيك عن المشاهد التاريخية لتأسيس الدولة العثمانية، بالإضافة إلى غيرها من الحلقات الأخرى التي تضمنت دخول شخصيات جديدة تجعل المسلسل أكثر رواجًا، وعليه سنتعرف معًا على موعد بث الحلقة الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

تم تأجيل الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان لهذا الأسبوع، تزامنًا مع عُطلة عيد الفطر المبارك، فيما أن مواعيد الحلقة سيتم بثها كما يلي:-

سيتم عرض الحلقة الجديدة من قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يكون العرض الساعة التاسعة بتوقيت السعودية غير مترجمة إلى اللغة العربية.

كما يتم إعادة الحلقة يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على قناة الفجر الجزائرية.

يمكنك متابعة جميع حلقات مسلسل قيامة عثمان أول بأول على منصات التواصل الاجتماعي.

ثبت تردد قناة ATV التركية

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATV وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها الجديد 10796.

بينما معامل الترميز 27500.

استقطاب القناة أفقي.

تردد قناة ATV الثاني

وعن التردد الأخر لقناة ATV فجاء كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الأخر ترك سات.

ترددها الحديث 11628.

معامل الترميز الأخر 27500.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا لما يلي:-