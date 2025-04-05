أسعار الفراخ والكتاكيت نهاية تعاملات اليوم السبت

شهدت أسعار الفراخ حالة من الارتفاع الطفيف بمختلف المحلات وبورصة الدواجن المتخصصة في تحديد الأسعار، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فيما أن ذلك يأتي مع زيادة الطلب على شراء الفراخ بمختلف أنواعها، ويمكنك التعرف على سعر الكيلو الواحد وكذلك الكتاكيت، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم السبت

وجاءت أسعار الفراخ ضمن أخر تعاملات يومية بالبورصة والمحلات التجارية، نظير الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية داخل كافة المحلات الإستهلاكية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 105 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل الأوراك نحو 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر كيلو البانيه لـ 220 جنيهًا للكيلو الواحد.

نظير وصول سعر كيلو الفراخ البلدي لـ 130 جنيهًا للكيلو.

أما سعر الفراخ الرومي الأبيض فتراوح الكيلو من 110 لـ 125 جنيهًا للكيلو الواحد.

أما عن سعر الرومي الأسمر فتراوح من 130 لـ 140 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الكتاكيت اليوم بمختلف المحلات التجارية، بناءً على ما يلي:-