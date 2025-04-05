مسلسل المؤسس عثمان 187.. تــابع الحلقة الجديدة في هذا الموعد

بعد أن تم تأجيل الحلقة الأخيرة من مسلسل قيامة عثمان، بدأت عمليات البحث تتجه حول موعد بث الحلقة 187 التي تضمن الكثير من الأحداث التاريخية والأكثر واقعية، نظير أن تأجيلها لهذا الأسبوع كان بسبب عُطلة العيد، فيما يمكنك التعرف على الموعد الجديد التي سيتم فيه بث الحلقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد عرض الحلقة 187 مسلسل قيامة عثمان

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء القادم الموافق 9 من شهر أبريل 2025، وفقًا لما يلي:-

يتم عرض الحلقة 187 من مسلسل عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة ATV لتكون غير مترجمة.

فيما يتم إعادة الحلقة 187 من المسلسل يوم الخميس الموافق 10 من شهر أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة لتكون مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية، وكذلك يمكنك متابعة الحلقة على قناة اليرموك الأردنية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الآن

يمكنك متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون النايل سات.

بينما ترددها فهو 12034.

بالإضافة إلى أن استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

استقبل تردد قناة اليرموك الأردنية

ويمكنك استقبال تردد قناة اليرموك الأردنية، بناءً على ما يلي:-