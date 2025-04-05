أسعار الأرز الأبيض والشعير الان في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الأرز حالة من التراجع الطفيف بما يشمل ذلك الشعير والأبيض مع التعاملات النصف يومية، فيما أن الأسعار لاقت انخفاضًا نتيجة تراجع الطلب على الشراء، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على سعر الطن من الأرز الأبيض والشعير، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأرز الشعير اليوم السبت

أما عن التحديثات اليومية التي أجرت على أسعار الأرز الشعير والأبيض، وفقًا لأخر تحديثات لحظية تمت عليها، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير الرفيعة إلى 15 ألف و800 جنيه.

فيما سجل سعر أرز الشعير العريضة نحو 17 ألف و300 جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن وصول سعر طن الأرز الأبيض الرفيع إلى 26 ألف و300 جنيه للطن.

بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز الأبيض العريض سجل نحو 27 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

أسعار السلع في المحلات

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار السلع المختلفة بالمحلات الاستهلاكية، وكذلك بأسعار مثبتة كما تُحدده الجهات المعنية التي من بينها وزارتي الزراعة والتموين، وفقًا لما يلي:-